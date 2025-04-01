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Червиченко: «Краснодару» пока не хватает характера собраться в самый важный момент

Червиченко: «Краснодару» пока не хватает характера собраться в самый важный момент
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шансах «Краснодара» на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.

«Мне кажется, «Краснодару» пока не хватает характера собраться в самый важный момент и проявить себя как хищники. Не исключаю, что они могут оторваться, но за один-два тура до конца будет то же самое, что было до перерыва. Большие опасения, что «Краснодар» даже с отрывом может не дожать. Мне очень хочется, чтобы Галицкий наконец-то выиграл чемпионство, чтобы он был награждён после того, что сделал для российского и краснодарского футбола. Он отдал столько сил и здоровья!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 49 очками в 22 матчах. «Зенит» за восемь туров до конца чемпионата отстаёт на три очка, а «Спартак» — на пять.

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