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«Барселона» будет вынуждена отзаявить Щенсного из Лиги чемпионов ради тер Штегена — ESPN

«Барселона» будет вынуждена отзаявить Щенсного из Лиги чемпионов ради тер Штегена — ESPN
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Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может быть заявлен на оставшуюся часть сезона в Лиге чемпионов УЕФА только вместо польского голкипера Войцеха Щенсного. Как сообщает ESPN, сине-гранатовым придётся отзаявить 34-летнего поляка ради возвращения в заявку основного голкипера.

Ранее стало известно, что восстановление Марка-Андре тер Штегена проходит с опережением графика. Травмировавший колено в октябре прошлого года голкипер уже провёл первую тренировку с клубом. Отмечается, что Войцех Щенсны и Марк-Андре тер Штеген могут одновременно быть заявлены на матчи Ла Лиги.

Напомним, в Лиге чемпионов клубам разрешено вносить в заявку на сезон до 17 иностранцев. Оставшиеся восемь мест должны занимать четыре собственных воспитанника и четыре выпускника академий из той же страны. Правила разрешают регистрировать вратарей вне периода подачи заявки в случае травм.

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