Ван де Вен — самый быстрый игрок АПЛ этого сезона, он развил скорость в 37,1 км/ч — Opta
Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен является самым быстрым игроком нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Нидерландский футболист развил максимальную скорость в 37,1 км/ч. Об этом сообщает аналитический портал Opta.
Топ-5 самых быстрых футболистов нынешнего сезона чемпионата Англии:
- Микки ван де Вен («Тоттенхэм») - 37,1 км/ч;
- Матеус Нунес («Манчестер Сити») — 36,7 км/ч;
- Брайан Мбемо («Брентфорд») — 36,6 км/ч;
- Янкуба Минте («Брайтон») — 36,4 км/ч;
- Энтони Эланга («Ноттингем Форест») — 36,2 км/ч.
Подчёркивается, что самым быстрым вратарём нынешнего сезона АПЛ является голкипер «Арсенала» Давид Райя, разогнавшийся до 32,7 км/ч.
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