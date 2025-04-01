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Ван де Вен — самый быстрый игрок АПЛ этого сезона, он развил скорость в 37,1 км/ч — Opta

Ван де Вен — самый быстрый игрок АПЛ этого сезона, он развил скорость в 37,1 км/ч — Opta
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Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен является самым быстрым игроком нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Нидерландский футболист развил максимальную скорость в 37,1 км/ч. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Топ-5 самых быстрых футболистов нынешнего сезона чемпионата Англии:

  1. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») - 37,1 км/ч;
  2. Матеус Нунес («Манчестер Сити») — 36,7 км/ч;
  3. Брайан Мбемо («Брентфорд») — 36,6 км/ч;
  4. Янкуба Минте («Брайтон») — 36,4 км/ч;
  5. Энтони Эланга («Ноттингем Форест») — 36,2 км/ч.

Подчёркивается, что самым быстрым вратарём нынешнего сезона АПЛ является голкипер «Арсенала» Давид Райя, разогнавшийся до 32,7 км/ч.

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