РПЛ объявила об использовании расширенной статистики в трансляциях матчей с 22-го тура

В трансляциях матчей Российской Премьер-Лиги с 22-го тура доступны расширенные статистические данные. Как сообщает пресс-служба РПЛ в официальном телеграм-канале, по ходу матчей в прямом эфире будут демонстрироваться данные о пробеге футболистов, дистанции, скорости, а также иные параметры.

Сообщается, что данные будут предоставляться статистическим партнёром Российской Премьер-Лиги «Яндекс Спорттех». Портал собирает и анализирует данные по более чем 110 параметрам.

«Никогда ещё статистика не была такой оперативной — вы сможете в деталях узнать всё о дистанции, скорости, пробеге и не только по ходу матча с задержкой всего лишь в несколько минут», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.