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В руководстве «Баварии» есть разногласия насчёт будущего 35-летнего Мюллера — TZ

В руководстве «Баварии» есть разногласия насчёт будущего 35-летнего Мюллера — TZ
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Руководство «Баварии» имеет разногласия относительно будущего 35-летнего полузащитника Томаса Мюллера, чей контракт заканчивается по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает TZ.

По информации источника, наблюдательный совет мюнхенского клуба с Ули Хёнесом хочет, чтобы Мюллер покинул команду грядущим летом. После продления контрактов с полузащитником Джамалом Мусиалой, а также защитниками Альфонсо Дэвисом и Йозуа Киммихом зарплата Мюллера рассматривается в качеств средств, которые можно сэкономить. В свою очередь, директор «Баварии» Макс Эберль публично заявил, что хочет предоставить 35-летнему полузащитнику самому принять решение о своём будущем.

Переговоры между сторонами продолжаются. Наиболее вероятным сценарием является, что Мюллер примет участие в клубном чемпионате мира в составе «Баварии» и покинет команду.

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