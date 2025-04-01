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Бруну Фернандеш рассказал, кто из игроков «Манчестер Юнайтед» в будущем станет тренером

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш принял участие в игре «Кто с наибольшей вероятностью» и ответил на ряд вопросов.

— Кто бы забил победный на последней минуте?

– Амад Диалло.

— Кто бы исполнил сумасшедшее празднование после гола?

– Джошуа Зиркзее или Расмус Хойлунд.

— Кто бы обыграл соперника между ног?

– Джошуа Зиркзее.

— Кто бы забыл надеть бутсы на тренировку?

– Алехандро Гарначо.

— Кто был бы круче в футбольном фристайле?

– Маркус Рашфорд или Антони.

— Кто бы дольше всех готовился к командному фото?

– Том Хитон.

— Кто бы получил жёлтую за спор с арбитром?

– Я.

— Кто бы оформил невероятный ассист?

– Я.

— Кто бы разыграл товарища в раздевалке?

– Мануэль Угарте.

— Кто бы стал тренером после завершения карьеры?

– Я, — сказал Фернандеш в видео для пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.