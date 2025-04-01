Бруну Фернандеш рассказал, кто из игроков «Манчестер Юнайтед» в будущем станет тренером

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш принял участие в игре «Кто с наибольшей вероятностью» и ответил на ряд вопросов.
— Кто бы забил победный на последней минуте?
– Амад Диалло.
— Кто бы исполнил сумасшедшее празднование после гола?
– Джошуа Зиркзее или Расмус Хойлунд.
— Кто бы обыграл соперника между ног?
– Джошуа Зиркзее.
— Кто бы забыл надеть бутсы на тренировку?
– Алехандро Гарначо.
— Кто был бы круче в футбольном фристайле?
– Маркус Рашфорд или Антони.
— Кто бы дольше всех готовился к командному фото?
– Том Хитон.
— Кто бы получил жёлтую за спор с арбитром?
– Я.
— Кто бы оформил невероятный ассист?
– Я.
— Кто бы разыграл товарища в раздевалке?
– Мануэль Угарте.
— Кто бы стал тренером после завершения карьеры?
– Я, — сказал Фернандеш в видео для пресс-службы клуба.
В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.