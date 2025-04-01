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Бруну Фернандеш рассказал, кто из игроков «Манчестер Юнайтед» в будущем станет тренером

Бруну Фернандеш рассказал, кто из игроков «Манчестер Юнайтед» в будущем станет тренером
Аудио-версия:
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш принял участие в игре «Кто с наибольшей вероятностью» и ответил на ряд вопросов.

— Кто бы забил победный на последней минуте?
– Амад Диалло.

— Кто бы исполнил сумасшедшее празднование после гола?
– Джошуа Зиркзее или Расмус Хойлунд.

— Кто бы обыграл соперника между ног?
– Джошуа Зиркзее.

— Кто бы забыл надеть бутсы на тренировку?
– Алехандро Гарначо.

— Кто был бы круче в футбольном фристайле?
– Маркус Рашфорд или Антони.

— Кто бы дольше всех готовился к командному фото?
– Том Хитон.

— Кто бы получил жёлтую за спор с арбитром?
– Я.

— Кто бы оформил невероятный ассист?
– Я.

— Кто бы разыграл товарища в раздевалке?
– Мануэль Угарте.

— Кто бы стал тренером после завершения карьеры?
– Я, — сказал Фернандеш в видео для пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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