«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч полуфинала Кубка Испании

Сегодня, 1 апреля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Реал» Мадрид: Лунин, Асенсио, Алаба, Васкес, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Родриго, Винисиус Жуниор, Эндрик.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, А. Муньос, Субельдия, Арамбуру, Агер, Субименди, Кубо, Сучич, Марин, Барренечеа, Оярсабаль.

Первый полуфинальный матч между «Реалом Сосьедад» и «Реалом» завершился со счётом 1:0 в пользу «сливочных». Единственный мяч во встрече забил нападающий Эндрик с передачи атакующего полузащитника Джуда Беллингема.

Финальный матч Кубка Испании пройдёт 26 апреля.