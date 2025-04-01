«Ливерпуль» видит замену Александер-Арнольду в защитнике из Бундеслиги — TBR Football

«Ливерпуль» проявляет интерес к 22-летнему правому защитнику «Фрайбурга» Килианну Сильдилья. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают французского футболиста в качестве потенциальной замены для Трента Александер-Арнольда, который может покинуть клуб грядущим летом. Вместе с тем «Ливерпуль» хочет продлить контракт с 21-летним правым защитником Конором Брэдли, заканчивающийся летом 2027 года.

В нынешнем сезоне Сильдилья принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.