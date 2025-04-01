Защитник «Ювентуса» Гатти получил перелом малоберцовой кости в матче с «Дженоа»

Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти получил перелом малоберцовой кости во время матча 30-го тура итальянской Серии А, в котором туринцы одолели «Дженоа» со счётом 1: 0. Как сообщает Reuters, ссылаясь на итальянские источники, защитник пропустит около месяца.

Напомним, Федерико Гатти получил травму и был заменён по ходу первого тайма на 27-й минуте. Замена потребовалась игроку туринской команды после столкновения с нападающим «Дженоа» Андреа Пинамонти. Позже пресс-служба «Ювентуса» подтвердила наличие у Гатти сложного перелома диафиза малоберцовой кости.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 55 очками в 30 матчах. Отставание от зоны Лиги чемпионов УЕФА составляет одно очко.