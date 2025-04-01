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Sport.es: «Барселона» рассматривает четырёх игроков в качестве возможной подмены для Кунде

Sport.es: «Барселона» рассматривает четырёх игроков в качестве возможной подмены для Кунде
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«Барселона» изучает вариант с приобретением нового правого защитника, который смог бы менять на этой позиции Жюля Кунде. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивный блок каталонского клуба рассматривает четыре кандидатуры: 23-летнего Вандерсона («Монако»), 21-летнего Марка Пубиля («Альмерия»), 24-летнего Жереми Фримпонга («Байер») и 18-летнего Дживайро Рида («Фейеноорд»).

Подчёркивается, что наиболее предпочтительным вариантом для сине-гранатовых является Фримпонг, однако леверкузенский клуб потребует за него сумму, превышающую ту, которую способна заплатить «Барселона». Но испанскому гранду может помочь с покупкой 24-летнего защитника продажа действующих футболистов.

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