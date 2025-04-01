Пинамонти извинился перед Гатти за нанесение перелома в матче «Ювентус» — «Дженоа»

Нападающий «Дженоа» Андреа Пинамонти принёс извинения защитнику «Ювентуса» Федерико Гатти за перелом малоберцовой кости в матче 30-го тура итальянской Серии А. Напомним, Гатти был заменён на 27-й минуте встречи после столкновения с нападающим. По сообщениям итальянских СМИ, Гатти выбыл примерно на месяц.

Андреа Пинамонти после матча извинился перед Федерико Гатти. Форвард обратился к футболисту туринцев в социальных сетях.

«Я очень сожалею о твоей травме, желаю тебе скорейшего выздоровления и чтобы ты мог вернуться на поле как можно скорее», — написал Пинамонти в соцсетях.

«Я постараюсь быть как можно ближе к своим товарищам по команде в это очень важное время сезона», — ответил Гатти на своей странице.

За восемь туров до конца чемпионата Италии «Ювентус» с 55 очками занимает пятое место. Отставание от топ-4 составляет одно очко.