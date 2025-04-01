Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» против «Дюнкерка» в Кубке Франции

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 1/2 финала Кубка Франции с «Дюнкерком». Игра пройдёт на стадионе «Марсель-Трибю» в Дюнкерке. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Брисар. Стартовый свисток прозвучит в 22:10 мск.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Витинья, Невеш, Заир-Эмери, Дуэ, Дембеле, Баркола.

Судьба второй путёвки в финал Кубка Франции решится завтра, 2 апреля, в матче, в котором встретятся «Канн» и «Реймс». Встреча пройдёт на стадионе «Пьер де Кубертен» и начнётся в 22:10 по московскому времени.