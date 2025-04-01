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Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» против «Дюнкерка» в Кубке Франции

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» против «Дюнкерка» в Кубке Франции
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 1/2 финала Кубка Франции с «Дюнкерком». Игра пройдёт на стадионе «Марсель-Трибю» в Дюнкерке. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Брисар. Стартовый свисток прозвучит в 22:10 мск.

Кубок Франции . 1/2 финала
01 апреля 2025, вторник. 22:10 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
1-й тайм
2 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Сассо – 7'     2:0 Аль-Саад – 27'    

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Витинья, Невеш, Заир-Эмери, Дуэ, Дембеле, Баркола.

Судьба второй путёвки в финал Кубка Франции решится завтра, 2 апреля, в матче, в котором встретятся «Канн» и «Реймс». Встреча пройдёт на стадионе «Пьер де Кубертен» и начнётся в 22:10 по московскому времени.

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