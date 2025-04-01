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В трансляциях РПЛ теперь доступна дополнительная статистика

В трансляциях РПЛ теперь доступна дополнительная статистика
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Трансляции матчей Российской Премьер-Лиги дополнили дополнительной статистикой. Начиная с 22 тура РПЛ зрители «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатров, транслирующих федеральные телеканалы, смогут увидеть фитнес-данные футболистов: топ игроков на основе показателей скорости и дистанции пробега.

Данные предоставлены технологическим сервисом «Яндекс Спорттех». С сезона-2023/2024 он является статистическим партнёром РПЛ. С его помощью можно собирать и обрабатывать информацию по более чем 110 параметрам при использовании компьютерного зрения для фитнес-показателей.

скрин трансляции матча «Крылья Советов» — «Локомотив»

скрин трансляции матча «Крылья Советов» — «Локомотив»

Фото: скрин трансляции матча «Крылья Советов» — «Локомотив»

«Сейчас мы предоставляем данные по физической активности футболистов с задержкой в несколько минут за счёт технологического решения, автоматизации процессов и постоянной работы над точностью. Это позволяет использовать их прямо во время прямого эфира. В течение сезона мы продолжим развивать проект с фокусом на ускорение предоставления данных, новые параметры и разработку решений для дистрибуции данных для партнёров», — рассказал Владимир Цуканов, СТО направления Спорт, Яндекс.

скрин трансляции матча «Крылья Советов» — «Локомотив»

скрин трансляции матча «Крылья Советов» — «Локомотив»

Фото: скрин трансляции матча «Крылья Советов» — «Локомотив»

Комментарии
Новости. Футбол
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