Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Шабаб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн ответил на вопрос о своих шансах на выигрыш «Золотого мяча»

Кейн ответил на вопрос о своих шансах на выигрыш «Золотого мяча»
Комментарии

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн порассуждал о собственных шансах на выигрыш «Золотого мяча».

«Всё будет зависеть от того, кто выиграет самые важные трофеи в сезоне. Так что этот разговор неуместен, пока не наступит май, а затем и клубный чемпионат мира», – приводит слова Кейна ESPN.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Гарри Кейн — о трофеях: чувствую, что я сделал всё возможное

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android