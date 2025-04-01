Защитник «Арсенала» Габриэл был заменён из-за травмы в начале матча с «Фулхэмом»

Центральный защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс был заменён на 16-й минуте матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» из-за повреждения. Бразильский футболист получил травму во время рывка.

В следующем матче «канониры» встретятся с «Эвертоном». Игра пройдёт 5 апреля. 8 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

В нынешнем сезоне Габриэл принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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