«Манчестер Сити» потратил свыше € 36 млн на юристов по делу о 115 нарушениях — The Sun

«Манчестер Сити» продолжает участвовать в судебных разбирательствах с английской Премьер-лигой по делу о 115 финансовых нарушениях в период с 2009 по 2018 год. Как сообщает The Sun, расходы «горожан» на юридические услуги в период расследования составили € 36,7 млн.

Отмечается, что сумма стала известна благодаря публикации финансовых отчётов, в которых сказано, что данная сумма была связана с расходами, понесёнными City Football Group от имени Newton Investment and Management.

Newton Investment and Management — компания из Абу-Даби, принадлежащая владельцу «Ман Сити» шейху Мансуру, которая владеет контрольным пакетом акций City Football Group, которая, в свою очередь, владеет «Манчестер Сити» и рядом других клубов по всему миру.