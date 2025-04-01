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Рикарду Мангаш: моя карьера в «Спартаке» складывается не так, как я рассчитывал

Рикарду Мангаш: моя карьера в «Спартаке» складывается не так, как я рассчитывал
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Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш выразил недовольство тем, как складывается его карьера в стане красно-белых на текущий момент.

– Эти месяцы в России оправдали ваши ожидания?
– Пока это не то, на что я рассчитывал. Когда ты решаешь сменить клуб на таком этапе карьеры, то рассчитываешь на прогресс — чтобы показывать тот же уровень или даже выше.

– Вы конкурируете за место с Олегом Рябчуком?
– Да, но я очень хорошо лажу с Олегом.

– Вы всё ещё играете на позиции крайнего защитника?
– Когда я выходил на поле почаще, то иногда меня ставили на позицию левого полузащитника. В первом матче сыграл даже правым вингером. Такова моя жизнь. Обычно выхожу как крайний защитник, но получаю не так много игровых минут. Я не был задействован уже три матча, — сказал Мангаш в интервью Maisfutebol.

В нынешнем сезоне Мангаш принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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