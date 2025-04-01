«Он может полностью изменить ход матча». Кейн высказался об игре Мусиалы за «Баварию»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал выступления партнёра по клубу Джамала Мусиалы.

«Прежде всего Мусиала хороший парень. Он всё ещё молод, готов учиться и усердно работать. Он один из лучших, с кем я играл. У него одни из лучших индивидуальных качеств, которые я когда-либо видел — то, как он двигается, то, как он ведёт мяч, особенно для человека его габаритов. С ним приятно играть, в некоторых ситуациях он может полностью изменить ход игры.

Мы многого ожидаем от него из-за того, насколько он хорош, это вызывает давление и необходимость с ним справляться. До сих пор он хорошо справлялся. Есть ещё вещи, в которых он может стать лучше, и я думаю, он это понимает. Пока он держит голову на месте и продолжает пытаться учиться, небо для него — предел», — заявил Кейн в интервью ESPN.