Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он может полностью изменить ход матча». Кейн высказался об игре Мусиалы за «Баварию»

«Он может полностью изменить ход матча». Кейн высказался об игре Мусиалы за «Баварию»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал выступления партнёра по клубу Джамала Мусиалы.

«Прежде всего Мусиала хороший парень. Он всё ещё молод, готов учиться и усердно работать. Он один из лучших, с кем я играл. У него одни из лучших индивидуальных качеств, которые я когда-либо видел — то, как он двигается, то, как он ведёт мяч, особенно для человека его габаритов. С ним приятно играть, в некоторых ситуациях он может полностью изменить ход игры.

Мы многого ожидаем от него из-за того, насколько он хорош, это вызывает давление и необходимость с ним справляться. До сих пор он хорошо справлялся. Есть ещё вещи, в которых он может стать лучше, и я думаю, он это понимает. Пока он держит голову на месте и продолжает пытаться учиться, небо для него — предел», — заявил Кейн в интервью ESPN.

Материалы по теме
В АПЛ ворвался крутой защитник. Этого испанца уже хотят «Реал», «Бавария» и «Ливерпуль»!
В АПЛ ворвался крутой защитник. Этого испанца уже хотят «Реал», «Бавария» и «Ливерпуль»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android