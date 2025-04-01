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Матвей Сафонов пропустил на седьмой минуте матча «ПСЖ» с клубом из второй лиги Франции

Матвей Сафонов пропустил на седьмой минуте матча «ПСЖ» с клубом из второй лиги Франции
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил на седьмой минуте в матче парижан с клубом «Дюнкерк» из Лиги 2. Россиянин вышел в стартовом составе парижан на матч 1/2 финала Кубка Франции. Игра проходит на стадионе «Марсель-Трибю» в Дюнкерке. В качестве главного арбитра встречи выступает Жером Брисар. На момент написания новости счёт в матче — 1:0 в пользу «Дюнкерка».

Кубок Франции . 1/2 финала
01 апреля 2025, вторник. 22:10 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
1-й тайм
2 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Сассо – 7'     2:0 Аль-Саад – 27'    

Защитник хозяев поля Венсан Сассо отправил мяч в сетку ворот Матвея Сафонова после передачи защитника Алека Жоржена.

Судьба второй путёвки в финал Кубка Франции решится завтра, 2 апреля, в матче, в котором встретятся «Канн» и «Реймс». Встреча пройдёт на стадионе «Пьер де Кубертен» и начнётся в 22:10 по московскому времени.

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