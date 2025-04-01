Матвей Сафонов пропустил на седьмой минуте матча «ПСЖ» с клубом из второй лиги Франции
Поделиться
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил на седьмой минуте в матче парижан с клубом «Дюнкерк» из Лиги 2. Россиянин вышел в стартовом составе парижан на матч 1/2 финала Кубка Франции. Игра проходит на стадионе «Марсель-Трибю» в Дюнкерке. В качестве главного арбитра встречи выступает Жером Брисар. На момент написания новости счёт в матче — 1:0 в пользу «Дюнкерка».
Кубок Франции . 1/2 финала
01 апреля 2025, вторник. 22:10 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
1-й тайм
2 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Сассо – 7' 2:0 Аль-Саад – 27'
Защитник хозяев поля Венсан Сассо отправил мяч в сетку ворот Матвея Сафонова после передачи защитника Алека Жоржена.
Судьба второй путёвки в финал Кубка Франции решится завтра, 2 апреля, в матче, в котором встретятся «Канн» и «Реймс». Встреча пройдёт на стадионе «Пьер де Кубертен» и начнётся в 22:10 по московскому времени.
Комментарии
- 1 апреля 2025
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:12
-
22:07
-
22:06
-
21:52
-
21:50
-
21:49
-
21:38
-
21:32
-
21:20
-
21:16
-
21:11
-
21:10
-
20:48
-
20:48
-
20:33
-
20:30
-
20:15
-
20:15
-
20:13
-
20:01
-
19:59
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:20
-
19:18
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:45
-
18:45
-
18:40