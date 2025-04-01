Матвей Сафонов пропустил на седьмой минуте матча «ПСЖ» с клубом из второй лиги Франции

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил на седьмой минуте в матче парижан с клубом «Дюнкерк» из Лиги 2. Россиянин вышел в стартовом составе парижан на матч 1/2 финала Кубка Франции. Игра проходит на стадионе «Марсель-Трибю» в Дюнкерке. В качестве главного арбитра встречи выступает Жером Брисар. На момент написания новости счёт в матче — 1:0 в пользу «Дюнкерка».

Защитник хозяев поля Венсан Сассо отправил мяч в сетку ворот Матвея Сафонова после передачи защитника Алека Жоржена.

Судьба второй путёвки в финал Кубка Франции решится завтра, 2 апреля, в матче, в котором встретятся «Канн» и «Реймс». Встреча пройдёт на стадионе «Пьер де Кубертен» и начнётся в 22:10 по московскому времени.