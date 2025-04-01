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Игрок «Спартака» Мангаш рассказал, чем российский футбол отличается от португальского

Игрок «Спартака» Мангаш рассказал, чем российский футбол отличается от португальского
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Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш ответил на вопрос о сравнении инфраструктуры в России и Португалии, а также рассказал, чем российский футбол отличается от португальского.

– Инфраструктура в России лучше, чем в Португалии?
– Здесь всё на уровне. Чувствуется, что у клубов больше денег, особенно в сравнении с середняками из Португалии. Россия — большая страна с другими возможностями.

– Футбол на поле тоже отличается?
– Разница есть. Те маленькие фолы, на которые судьи реагируют в Португалии, здесь не дают. Здесь нужно быть сильнее соперника, бороться, толкаться. Футбол более физический. Если говорить о тактике, то есть много игры «один в один» по всему полю, — сказал Мангаш в интервью Maisfutebol.

Португальский защитник перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в минувшем сентябре. В нынешнем сезоне Мангаш принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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