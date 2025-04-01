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«Челси» продал свою женскую команду материнской компании и отчитался о чистой прибыли

«Челси» продал свою женскую команду материнской компании и отчитался о чистой прибыли
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Английский футбольный клуб «Челси» продал свою женскую команду материнской компании Blueco 22 Midco Ltd за два дня до истечения отчётного срока, что позволило «синим» зафиксировать чистую прибыль в размере £ 129,6 млн за сезон-2023/2024.

По информации The Times, УЕФА может наказать «Челси» за подобные махинации, так как сделка с большой долей вероятности нарушает финансовые правила организации, не позволяющие клубам регистрировать доходы от продажи активов дочерним компаниям. При этом регламент английской Премьер-лиги допускает такие сделки.

«Челси» после 29 встреч в чемпионате Англии набрал 49 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от идущего третьим «Ноттингема» на пять очков.

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