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«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: автогол Алабы на 72-й минуте вывел гостей вперёд

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: автогол Алабы на 72-й минуте вывел гостей вперёд
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В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
2 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16'     1:1 Эндрик – 30'     1:2 Алаба – 72'     1:3 Алаба – 80'     2:3 Беллингем – 82'    

На 72-й минуте гол в свои ворота забил защитник «сливочных» Давид Алаба.

Ранее, на 16-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа. На 30-й минуте форвард «Реала» Эндрик восстановил равновесие.

Первый полуфинальный матч между «Реалом Сосьедад» и «Реалом» завершился со счётом 1:0 в пользу «сливочных». Единственный мяч во встрече забил нападающий Эндрик с передачи атакующего полузащитника Джуда Беллингема.

Финальный матч Кубка Испании пройдёт 26 апреля.

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