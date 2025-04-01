Рикарду Мангаш рассказал, кто из игроков «Спартака» удивил его больше всего

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш выделил двух футболистов красно-белых, удививших его больше всего.

– Кто из партнёров удивил больше всего?

– Барко и Угальде. Они особенные. Это единственное, что я могу сказать (смеётся).

– Тренер «Спартака» [Деян Станкович] раньше играл в футбол на высоком уровне. У вас с ним хорошие отношения?

– Он требовательный тренер. У нас с ним обычные взаимоотношения тренера и футболиста, — сказал Мангаш в интервью Maisfutebol.

В нынешнем сезоне полузащитник Эсекьель Барко принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Нападающий Манфред Угальде сыграл 26 матчей во всех соревнованиях, где забил 17 голов и сделал три ассиста.