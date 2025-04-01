«Байер» не смог выйти в финал Кубка Германии, проиграв клубу из третьей лиги страны

Завершился матч 1/2 финала Кубка Германии между действующим чемпионом страны «Байером» и клубом «Арминия», занимающим четвёртое место в третьей лиги страны. Встреча проходила на стадионе «Шюко Арена» в Билефельде (Германия). Главным арбитром был Харм Осмерс из Ганновера. Матч завершился победой «Арминии» со счётом 2:1.

На 17-й минуте защитник «Байера» Жонатан Та открыл счёт в матче. На 20-й минуте полузащитник «Арминии» Мариус Вёрль восстановил равенство в счёте. На 45+3-й минуте опорник Максимилиан Гросер вывел свою команду вперёд и принес «Арминии» победу.

Таким образом, «Арминия» вышла в финал Кубка Германии. «Байер», действующий обладатель титула, покинул турнир. Второй полуфинальный матч состоится в среду, 2 апреля. В нём встретятся «Штутгарт» и «РБ Лейпциг».