Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Фулхэм». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «канониров».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «канониров» Микель Мерино. В середине второго тайма вернувшийся после травмы нападающий Букайо Сака укрепил преимущество «Арсенала». На 90+4-й минуте нападающий Родриго Мунис забил единственный мяч «Фулхэма» во встрече.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 61 очко за 30 матчей. «Фулхэм» заработал 45 очков после 30 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 70 очков за 29 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: