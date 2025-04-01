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Гол Саки позволил «Арсеналу» победить «Фулхэм» в матче 30-го тура АПЛ

Гол Саки позволил «Арсеналу» победить «Фулхэм» в матче 30-го тура АПЛ
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Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Фулхэм». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «канониров».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Мерино – 37'     2:0 Сака – 73'     2:1 Мунис – 90+4'    

На 37-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «канониров» Микель Мерино. В середине второго тайма вернувшийся после травмы нападающий Букайо Сака укрепил преимущество «Арсенала». На 90+4-й минуте нападающий Родриго Мунис забил единственный мяч «Фулхэма» во встрече.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 61 очко за 30 матчей. «Фулхэм» заработал 45 очков после 30 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 70 очков за 29 игр.

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