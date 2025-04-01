«Вест Хэм» на выезде минимально уступил «Вулверхэмптону» в 30-м туре АПЛ
Поделиться
Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон из Кливленда (Англия). «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 1:0.
Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Странн Ларсен – 21'
Единственный гол в матче был забит на 21-й минуте, отличился нападающий «Вулверхэмптона» Йёрген Странн Ларсен.
«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 29 очков за 30 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» заработал 34 очка после аналогичного количества игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 70 очков за 29 игр.
Комментарии
- 2 апреля 2025
-
00:15
-
00:13
-
00:12
-
00:06
-
00:05
-
00:03
- 1 апреля 2025
-
23:59
-
23:53
-
23:47
-
23:43
-
23:42
-
23:40
-
23:35
-
23:20
-
23:19
-
23:16
-
23:04
-
23:04
-
23:00
-
22:50
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:12
-
22:07
-
22:06
-
21:52
-
21:50
-
21:49
-
21:38
-
21:32
-
21:20
-
21:16
-
21:11
-
21:10