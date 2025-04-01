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Вулверхэмптон — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 1 апреля 2025, счёт 1:0, АПЛ 2024-2025

«Вест Хэм» на выезде минимально уступил «Вулверхэмптону» в 30-м туре АПЛ
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Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон из Кливленда (Англия). «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Странн Ларсен – 21'    

Единственный гол в матче был забит на 21-й минуте, отличился нападающий «Вулверхэмптона» Йёрген Странн Ларсен.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 29 очков за 30 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» заработал 34 очка после аналогичного количества игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 70 очков за 29 игр.

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