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Эмполи — Болонья, результат матча 1 апреля 2025, счет 0:3, Кубок Италии 2024-2025

«Болонья» разгромила «Эмполи» в полуфинале Кубка Италии
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Завершился первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Эмполи» и «Болоньей». Победу с крупным счётом праздновали подопечные Винченцо Итальяно. «Болонья» отправила в ворота соперников три безответных гола — 3:0.

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 3
Болонья
Болонья
0:1 Орсолини – 23'     0:2 Даллинга – 29'     0:3 Даллинга – 51'    

Счёт в матче на 23-й минуте открыл вингер «Болоньи» Риккардо Орсолини. На 29-й минуте нидерландский нападающий Тейс Даллинга удвоил преимущество своей команды. На 51-й минуте Даллинга оформил дубль и довёл счёт до крупного.

Ответный матч состоится в четверг, 24 апреля. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в финале Кубка Италии с победителем второго полуфинала, где встретятся «Милан» и «Интер».

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