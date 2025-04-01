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Игорь Шалимов подпишет контракт с «Факелом» до конца сезона

Игорь Шалимов подпишет контракт с «Факелом» до конца сезона
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Российский тренер Игорь Шалимов подпишет контракт с «Факелом» до конца сезона с опцией продления. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Последним местом работы 56-летнего специалиста в качестве тренера был «Урал». Шалимов возглавлял екатеринбургскую команду с лета 2021 года по лето 2022 года. В течение своей карьеры Шалимов также тренировал грозненский «Ахмат», подмосковные «Химки» и «Краснодар».

В воскресенье, 30 марта, «Факел» сообщил, что Дмитрий Пятибратов ушёл в отставку с поста главного тренера воронежской команды. Это произошло после её поражения от «Краснодара» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:5.

Первым о факте того, что Шалимов возглавит «Факел», сообщил «РБ Спорт».

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