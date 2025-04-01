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Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед, результат матча 1 апреля 2025, счёт 1:0, АПЛ 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» минимально проиграл «Ноттингем Форест» в 30-м туре АПЛ
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Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. «Ноттингем Форест» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Эланга – 5'    

Единственный гол в матче был забит на пятой минуте, отличился нападающий «Ноттингем Форест» и бывший игрок «красных дьяволов» Энтони Эланга.

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 57 очков за 30 матчей. «Манчестер Юнайтед» заработал 37 очков после 29 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 70 очков за 29 игр.

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