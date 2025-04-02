Эндрик — первый игрок «Реала» после Роналду с пятью голами в одном розыгрыше Кубка Испании

Гол форварда мадридского «Реала» Эндрика в полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» стал пятым мячом 18-летнего футболиста в нынешнем сезоне этого соревнования. Бразильский нападающий — первый игрок «сливочных» после Криштиану Роналду, поразивший ворота соперников как минимум пять раз в одном розыгрыше Кубка Испании. В сезоне-2012/2013 португальский футболист забил семь голов. Об этом информирует Opta.

Эндрик присоединился к «Реалу» минувшим летом. До этого 18-летний нападающий выступал в составе «Палмейраса». Всего в нынешнем сезоне Эндрик принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами.

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