Эндрик — первый игрок «Реала» после Роналду с пятью голами в одном розыгрыше Кубка Испании
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Гол форварда мадридского «Реала» Эндрика в полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» стал пятым мячом 18-летнего футболиста в нынешнем сезоне этого соревнования. Бразильский нападающий — первый игрок «сливочных» после Криштиану Роналду, поразивший ворота соперников как минимум пять раз в одном розыгрыше Кубка Испании. В сезоне-2012/2013 португальский футболист забил семь голов. Об этом информирует Opta.
Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
2 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16' 1:1 Эндрик – 30' 1:2 Алаба – 72' 1:3 Алаба – 80' 2:3 Беллингем – 82'
Эндрик присоединился к «Реалу» минувшим летом. До этого 18-летний нападающий выступал в составе «Палмейраса». Всего в нынешнем сезоне Эндрик принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами.
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