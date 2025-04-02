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Дюнкерк — ПСЖ, результат матча 1 апреля 2025, счёт 2:4, Кубок Франции 2024-2025

«ПСЖ» отыгрался с 0:2 в матче с «Дюнкерком» из второй лиги и вышел в финал Кубка Франции
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Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Дюнкерк» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Марсель-Трибю» в Дюнкерке. В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Брисар. «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:2.

Кубок Франции . 1/2 финала
01 апреля 2025, вторник. 22:10 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Сассо – 7'     2:0 Аль-Саад – 27'     2:1 Дембеле – 45'     2:2 Маркиньос – 48'     2:3 Дуэ – 62'     2:4 Дембеле – 90+3'    

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте, отличился защитник «Дюнкерка» Венсан Сассо. На 27-й минуте Муханнад Аль-Саад удвоил преимущество хозяев. На 45-й минуте Усман Дембеле отыграл один мяч. На 48-й минуте Маркиньос сравнял счёт. На 62-й минуте Дезире Дуэ вывел гостей вперёд. На 90+4-й минуте Дембеле оформил дубль.

Судьба второй путёвки в финал Кубка Франции решится сегодня, 2 апреля, в матче, в котором встретятся «Канн» и «Реймс». Встреча пройдёт на стадионе «Пьер де Кубертен» и начнётся в 22:10 по московскому времени.

Турнирная сетка Кубка Франции
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