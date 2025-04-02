«ПСЖ» отыгрался с 0:2 в матче с «Дюнкерком» из второй лиги и вышел в финал Кубка Франции

Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Дюнкерк» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Марсель-Трибю» в Дюнкерке. В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Брисар. «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:2.
Счёт в матче был открыт на седьмой минуте, отличился защитник «Дюнкерка» Венсан Сассо. На 27-й минуте Муханнад Аль-Саад удвоил преимущество хозяев. На 45-й минуте Усман Дембеле отыграл один мяч. На 48-й минуте Маркиньос сравнял счёт. На 62-й минуте Дезире Дуэ вывел гостей вперёд. На 90+4-й минуте Дембеле оформил дубль.
Судьба второй путёвки в финал Кубка Франции решится сегодня, 2 апреля, в матче, в котором встретятся «Канн» и «Реймс». Встреча пройдёт на стадионе «Пьер де Кубертен» и начнётся в 22:10 по московскому времени.
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