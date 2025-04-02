Бразильский вингер Луис Энрике может продолжить карьеру в «Интере» — Sky Sport Italia

«Интер» заинтересован в трансфере бразильского правого вингера Луиса Энрике. Как сообщает Sky Sport Italia, запрос французского «Марселя» за игрока составляет € 30 млн. По данным источника, в осуществлении сделки могут помочь хорошие отношения между руководством двух клубов после переходов в «Марсель» игроков «Интера» Валентина Карбони и Хоакина Корреа. Оба футболиста выступали за «Марсель» на правах аренды.

Сообщается, что конкуренцию «Интеру» за подписание Луиса Энрике может составить мюнхенская «Бавария». Луис Энрике принадлежит «Марселю» с сентября 2020 года. Во Францию футболист перебрался из бразильского «Ботафого» за € 8 млн. С июля 2022 года по декабрь 2023-го Энрике выступал за «Ботафого» на правах аренды.