«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: Алаба забил второй автогол в матче

В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас. На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 80-й минуте Алаба забил второй автогол в игре.
Ранее, на 16-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа. На 30-й минуте форвард «Реала» Эндрик восстановил равновесие. На 72-й минуте гол в свои ворота забил защитник «сливочных» Давид Алаба.
Первый полуфинальный матч между «Реалом Сосьедад» и «Реалом» завершился со счётом 1:0 в пользу «сливочных». Единственный мяч во встрече забил нападающий Эндрик с передачи атакующего полузащитника Джуда Беллингема.
Финальный матч Кубка Испании пройдёт 26 апреля.
- 2 апреля 2025
-
01:44
-
01:41
-
01:36
-
01:18
-
01:10
-
01:04
-
00:55
-
00:50
-
00:29
-
00:23
-
00:15
-
00:13
-
00:12
-
00:06
-
00:05
-
00:03
- 1 апреля 2025
-
23:59
-
23:53
-
23:47
-
23:43
-
23:42
-
23:40
-
23:35
-
23:20
-
23:19
-
23:16
-
23:04
-
23:04
-
23:00
-
22:50
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:12
-
22:07