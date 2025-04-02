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«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: Алаба забил второй автогол в матче

В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас. На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте Алаба забил второй автогол в игре.

Ранее, на 16-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа. На 30-й минуте форвард «Реала» Эндрик восстановил равновесие. На 72-й минуте гол в свои ворота забил защитник «сливочных» Давид Алаба.

Первый полуфинальный матч между «Реалом Сосьедад» и «Реалом» завершился со счётом 1:0 в пользу «сливочных». Единственный мяч во встрече забил нападающий Эндрик с передачи атакующего полузащитника Джуда Беллингема.

Финальный матч Кубка Испании пройдёт 26 апреля.