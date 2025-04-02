Результаты матчей чемпионата Англии 1 апреля

Во вторник, 1 апреля, прошли три встречи в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 1 апреля:

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:0;

«Арсенал» — «Фулхэм» — 2:1;

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 70 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 57 очков. В топ-5 входят «Челси», у которого 49 очков, и «Манчестер Сити» с 48 очками. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (17), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого всего девять очков после 29 матчей.