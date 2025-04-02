Нванери стал вторым после Ямаля самым молодым игроком с 10 голевыми действиями в топ-5 лиг
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18-летний полузащитник «Арсенала» Итан Нванери оформил 10-е результативное действие в сезоне-2024/2025, отдав голевую передачу на испанца Микеля Мерино в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Как сообщает Opta Sport, Нванери стал вторым самым молодым игроком в текущем розыгрыше топ-5 европейских лиг, которому покорилось данное достижение. Первое место, согласно источнику, занимает вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Мерино – 37' 2:0 Сака – 73' 2:1 Мунис – 90+4'
Всего воспитанник «Арсенала» в сезоне-2024/2025 принял участие в 30 матчах. Нванери 20 раз появлялся на поле в АПЛ, провёл шесть матчей в Лиге чемпионов УЕФА и четыре раза вышел во встречах Кубка английской лиги. На счету полузащитника восемь голов и две результативные передачи.
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