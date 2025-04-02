Нванери стал вторым после Ямаля самым молодым игроком с 10 голевыми действиями в топ-5 лиг

18-летний полузащитник «Арсенала» Итан Нванери оформил 10-е результативное действие в сезоне-2024/2025, отдав голевую передачу на испанца Микеля Мерино в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Как сообщает Opta Sport, Нванери стал вторым самым молодым игроком в текущем розыгрыше топ-5 европейских лиг, которому покорилось данное достижение. Первое место, согласно источнику, занимает вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Всего воспитанник «Арсенала» в сезоне-2024/2025 принял участие в 30 матчах. Нванери 20 раз появлялся на поле в АПЛ, провёл шесть матчей в Лиге чемпионов УЕФА и четыре раза вышел во встречах Кубка английской лиги. На счету полузащитника восемь голов и две результативные передачи.