«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: первый дополнительный тайм прошёл без голов

Завершился первый дополнительный тайм ответного полуфинального матча Кубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас. Основное время матча закончилось со счётом 4:3 в пользу гостей (4:4 — по сумме двух встреч). Команды не забили голов в первом дополнительном тайме.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В середине первого тайма счёт в игре открыл нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа. На 30-й минуте форвард «Реала» Эндрик восстановил равновесие. В середине второго тайма гол в свои ворота забил защитник «сливочных» Давид Алаба. На 80-й минуте Алаба забил второй автогол в игре. На 82-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем сократил отставание своей команды. На 86-й минуте хавбек Орельен Тчуамени забил третий мяч «Королевского клуба» во встрече. В компенсированное ко второму тайму время гол забил нападающий гостей Микель Оярсабаль.

Первый полуфинальный матч между «Реалом Сосьедад» и «Реалом» завершился со счётом 1:0 в пользу «сливочных». Единственный мяч во встрече забил нападающий Эндрик с передачи атакующего полузащитника Джуда Беллингема.