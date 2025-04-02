«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: Рюдигер забил четвёртый мяч «сливочных» на 115-й минуте

В эти минуты продолжается второй дополнительный тайм ответного полуфинального матча Кубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас. На момент выхода новости счёт в матче ничейный — 4:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 115-й минуте турецкий атакующий полузащитник Арда Гюлер подал на ближний край вратарской с углового, защитник Антонио Рюдигер дотянулся до мяча и технично срезал его в дальний угол. Таким образом, «сливочные» сравняли счёт в матче и вышли вперёд в двухматчевом противостоянии — 5:4.

Напомним, основное время матча закончилось со счётом 4:3 в пользу гостей. Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба».

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