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Реал» Мадрид — Реал Сосьедад: Рюдигер забил четвёртый мяч сливочных на 115-й минуте

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: Рюдигер забил четвёртый мяч «сливочных» на 115-й минуте
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В эти минуты продолжается второй дополнительный тайм ответного полуфинального матча Кубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас. На момент выхода новости счёт в матче ничейный — 4:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 4
ДВ
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16'     1:1 Эндрик – 30'     1:2 Алаба – 72'     1:3 Оярсабаль – 80'     2:3 Беллингем – 82'     3:3 Тчуамени – 86'     3:4 Оярсабаль – 90+3'     4:4 Рюдигер – 115'    

На 115-й минуте турецкий атакующий полузащитник Арда Гюлер подал на ближний край вратарской с углового, защитник Антонио Рюдигер дотянулся до мяча и технично срезал его в дальний угол. Таким образом, «сливочные» сравняли счёт в матче и вышли вперёд в двухматчевом противостоянии — 5:4.

Напомним, основное время матча закончилось со счётом 4:3 в пользу гостей. Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба».

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