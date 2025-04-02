«Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» со счётом 4:4 и вышел в финал Кубка Испании

В ночь с 1 на 2 апреля завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Счёт матча 4:4 по итогам дополнительного времени и 5:4 по сумме двух матчей в пользу «сливочных».

На 16-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа. На 30-й минуте форвард «Реала» Эндрик восстановил равновесие. На 72-й минуте гол в свои ворота забил защитник «сливочных» Давид Алаба. На 80-й минуте форвард Микель Оярсабаль забил третий мяч басков после рикошета от Алабы. В концовке второго тайма мадридский клуб сумел вернуться в игру и сравнять счёт. Отличились полузащитники Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени. В компенсированное ко второму тайму время Оярсабаль оформил дубль и отправил команды в дополнительное время. На 115-й минуте встречи решающий мяч для двухматчевого противостояния забил Антонио Рюдигер.

Таким образом, мадридский «Реал» стал первым финалистом Кубка Испании сезона-2024/2025. Другой полуфиналист определится по итогам ответного матча между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Первый матч закончился со счётом 4:4.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: