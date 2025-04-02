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Реал Мадрид — Реал Сосьедад, результат матча 2 апреля 2025, счёт 4:4 д. вр., ответный матч 1/2 финала Кубка Испании

«Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» со счётом 4:4 и вышел в финал Кубка Испании
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В ночь с 1 на 2 апреля завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Счёт матча 4:4 по итогам дополнительного времени и 5:4 по сумме двух матчей в пользу «сливочных».

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 4
ДВ
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16'     1:1 Эндрик – 30'     1:2 Алаба – 72'     1:3 Оярсабаль – 80'     2:3 Беллингем – 82'     3:3 Тчуамени – 86'     3:4 Оярсабаль – 90+3'     4:4 Рюдигер – 115'    

На 16-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа. На 30-й минуте форвард «Реала» Эндрик восстановил равновесие. На 72-й минуте гол в свои ворота забил защитник «сливочных» Давид Алаба. На 80-й минуте форвард Микель Оярсабаль забил третий мяч басков после рикошета от Алабы. В концовке второго тайма мадридский клуб сумел вернуться в игру и сравнять счёт. Отличились полузащитники Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени. В компенсированное ко второму тайму время Оярсабаль оформил дубль и отправил команды в дополнительное время. На 115-й минуте встречи решающий мяч для двухматчевого противостояния забил Антонио Рюдигер.

Таким образом, мадридский «Реал» стал первым финалистом Кубка Испании сезона-2024/2025. Другой полуфиналист определится по итогам ответного матча между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Первый матч закончился со счётом 4:4.

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