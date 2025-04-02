«Господи, зачем это? Мяч-то никто поймать не может». Акинфеев — о современных вратарях

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о голкиперах в современном футболе.

«Раньше была ставка на технику ловли мяча. Тогда не было того, как сейчас, когда юноши выбивают мяч, как бразильские и аргентинские голкиперы. Я смотрю на это и думаю: «Господи, зачем это? Мяч-то никто поймать не может, а вы стоите боком!» – сказал Акинфеев в интервью на телеканале «Звезда».

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 795 матчей, в которых пропустил 715 мячей. В 332 встречах футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.