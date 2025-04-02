Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Господи, зачем это? Мяч-то никто поймать не может». Акинфеев — о современных вратарях

«Господи, зачем это? Мяч-то никто поймать не может». Акинфеев — о современных вратарях
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о голкиперах в современном футболе.

«Раньше была ставка на технику ловли мяча. Тогда не было того, как сейчас, когда юноши выбивают мяч, как бразильские и аргентинские голкиперы. Я смотрю на это и думаю: «Господи, зачем это? Мяч-то никто поймать не может, а вы стоите боком!» – сказал Акинфеев в интервью на телеканале «Звезда».

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 795 матчей, в которых пропустил 715 мячей. В 332 встречах футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Марко Николич рассказал, интересовался ли ЦСКА Мирлиндом Даку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android