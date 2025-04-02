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Генич отреагировал на ничью со счётом 4:4 в матче «Реал» — «Реал Сосьедад»

Генич отреагировал на ничью со счётом 4:4 в матче «Реал» — «Реал Сосьедад»
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Спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на исход ответного матча 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад» (4:4 ОТ).

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 4
ДВ
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16'     1:1 Эндрик – 30'     1:2 Алаба – 72'     1:3 Оярсабаль – 80'     2:3 Беллингем – 82'     3:3 Тчуамени – 86'     3:4 Оярсабаль – 90+3'     4:4 Рюдигер – 115'    

«Думал, что будет скучно и уныло, а получилось весело и бодро! Класс! Обожаю футбол!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что в первом матче противостояния «сливочные» оказались сильнее, обыграв соперника со счётом 1:0.

Мадридский «Реал» стал первым финалистом Кубка Испании сезона-2024/2025. Другой полуфиналист определится по итогам ответного матча между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Первый матч закончился со счётом 4:4.

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