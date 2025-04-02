Генич отреагировал на ничью со счётом 4:4 в матче «Реал» — «Реал Сосьедад»

Спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на исход ответного матча 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад» (4:4 ОТ).

«Думал, что будет скучно и уныло, а получилось весело и бодро! Класс! Обожаю футбол!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что в первом матче противостояния «сливочные» оказались сильнее, обыграв соперника со счётом 1:0.

Мадридский «Реал» стал первым финалистом Кубка Испании сезона-2024/2025. Другой полуфиналист определится по итогам ответного матча между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Первый матч закончился со счётом 4:4.

Хусанов отказался подписывать футболку «Реала»: