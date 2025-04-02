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Луис Энрике отреагировал на два пропущенных гола Сафонова в полуфинале Кубка Франции

Луис Энрике отреагировал на два пропущенных гола Сафонова в полуфинале Кубка Франции
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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о пропущенных голах своей команды в полуфинальном матче Кубка Франции сезона-2024/2025 с «Дюнкерком», который представляет Лигу 2. Напомним, матч завершился со счётом 4:2. В воротах стоял россиянин Матвей Сафонов.

Кубок Франции . 1/2 финала
01 апреля 2025, вторник. 22:10 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Сассо – 7'     2:0 Аль-Саад – 27'     2:1 Дембеле – 45'     2:2 Маркиньос – 48'     2:3 Дуэ – 62'     2:4 Дембеле – 90+3'    

«Это был странный матч. Два момента у соперника, когда они прошли через центр поля и забили два гола. Это было не совсем логично… В каждом матче всегда происходят ошибки в защите. Ясно, что второй гол был забит из-за невнимательности, но «Дюнкерк» забил два мяча с угловых в играх с «Брестом». Мы не неуязвимы и не непобедимы, мы не герои из фильмов, и мы продолжим пропускать голы...» — приводит слова Энрике RMC Sport.

В финальном матче Кубка Франции парижане сыграют с победителем противостояния между «Канном» и «Реймсом». Игра пройдёт 2 апреля.

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