Луис Энрике отреагировал на два пропущенных гола Сафонова в полуфинале Кубка Франции

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о пропущенных голах своей команды в полуфинальном матче Кубка Франции сезона-2024/2025 с «Дюнкерком», который представляет Лигу 2. Напомним, матч завершился со счётом 4:2. В воротах стоял россиянин Матвей Сафонов.
«Это был странный матч. Два момента у соперника, когда они прошли через центр поля и забили два гола. Это было не совсем логично… В каждом матче всегда происходят ошибки в защите. Ясно, что второй гол был забит из-за невнимательности, но «Дюнкерк» забил два мяча с угловых в играх с «Брестом». Мы не неуязвимы и не непобедимы, мы не герои из фильмов, и мы продолжим пропускать голы...» — приводит слова Энрике RMC Sport.
В финальном матче Кубка Франции парижане сыграют с победителем противостояния между «Канном» и «Реймсом». Игра пройдёт 2 апреля.
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