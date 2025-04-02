Марко Николич назвал лучшие команды РПЛ по подбору игроков

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич назвал лучшие команды Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по подбору игроков.

«Зенит», «Динамо». Хороший состав у «Краснодара», но у них не хватает объёма. Поэтому они сейчас опасны, пережив период без Сперцяна и Кордобы. У нас неплохой объём. И хороший состав у «Спартака», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.