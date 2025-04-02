Стали известны подробности относительно возможного будущего Роналду в «Интере»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может покинуть саудовский клуб по окончании сезона. Ранее появилась информация о возможном переходе португальца в мадридский «Реал» или миланский «Интер».

Как сообщает Tuttosport, «нерадзурри» не проявляют интерес к футболисту, поскольку генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что подписание Роналду является сложным с финансовой точки зрения.

В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в 33 встречах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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