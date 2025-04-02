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Видео двух пропущенных голов Матвея Сафонова в полуфинале Кубка Франции

Видео двух пропущенных голов Матвея Сафонова в полуфинале Кубка Франции
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Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Дюнкерк» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Марсель-Трибю» в Дюнкерке. В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Брисар. «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:2.

Кубок Франции . 1/2 финала
01 апреля 2025, вторник. 22:10 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Сассо – 7'     2:0 Аль-Саад – 27'     2:1 Дембеле – 45'     2:2 Маркиньос – 48'     2:3 Дуэ – 62'     2:4 Дембеле – 90+3'    

Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил два мяча.

Права на видео принадлежат телерадиокомпании «СТАРТ»

Права на видео принадлежат телерадиокомпании «СТАРТ»

Напомним, в летнее трансферное окно Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. В этом сезоне россиянин провёл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых шесть раз оставлял ворота «сухими». Кроме того, Матвей пропустил десять голов.

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Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском:

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