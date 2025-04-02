Видео двух пропущенных голов Матвея Сафонова в полуфинале Кубка Франции

Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Дюнкерк» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Марсель-Трибю» в Дюнкерке. В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Брисар. «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:2.

Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил два мяча.

Права на видео принадлежат телерадиокомпании «СТАРТ»

Права на видео принадлежат телерадиокомпании «СТАРТ»

Напомним, в летнее трансферное окно Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. В этом сезоне россиянин провёл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых шесть раз оставлял ворота «сухими». Кроме того, Матвей пропустил десять голов.

Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском: