Анчелотти прокомментировал 4:4 с «Реалом Сосьедад» и выход в финал Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выходе в финал Кубка Испании сезона-2024/2025 после сверхрезультативной ничьи в ответном домашнем матче с «Реалом Сосьедад» (4:4).
«Когда счёт стал 0:1, команда проявила себя очень хорошо и быстро сравняла. То же самое произошло и при 1:3. В дополнительное время мы, на мой взгляд, выглядели сильнее. Были определённые ошибки, но в итоге мы справились. «Реал Сосьедад» — действительно сильная команда, они сильно усложнили нам задачу… Я никогда не сомневался, что мы сможем выйти дальше, ведь на «Бернабеу» может произойти всё, что угодно. На своём поле мы никогда не сдаёмся, и это очень важно», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Напомним, по сумме двух матчей счёт 5:4 в пользу мадридской команды. В решающей встрече «Реал» встретится с победителем противостояния, где в Мадриде сыграют «Атлетико» и «Барселона». Первый матч завершился со счётом 4:4.
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
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