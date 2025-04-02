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Анчелотти прокомментировал 4:4 с «Реалом Сосьедад» и выход в финал Кубка Испании

Анчелотти прокомментировал 4:4 с «Реалом Сосьедад» и выход в финал Кубка Испании
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выходе в финал Кубка Испании сезона-2024/2025 после сверхрезультативной ничьи в ответном домашнем матче с «Реалом Сосьедад» (4:4).

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 4
ДВ
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16'     1:1 Эндрик – 30'     1:2 Алаба – 72'     1:3 Оярсабаль – 80'     2:3 Беллингем – 82'     3:3 Тчуамени – 86'     3:4 Оярсабаль – 90+3'     4:4 Рюдигер – 115'    

«Когда счёт стал 0:1, команда проявила себя очень хорошо и быстро сравняла. То же самое произошло и при 1:3. В дополнительное время мы, на мой взгляд, выглядели сильнее. Были определённые ошибки, но в итоге мы справились. «Реал Сосьедад» — действительно сильная команда, они сильно усложнили нам задачу… Я никогда не сомневался, что мы сможем выйти дальше, ведь на «Бернабеу» может произойти всё, что угодно. На своём поле мы никогда не сдаёмся, и это очень важно», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, по сумме двух матчей счёт 5:4 в пользу мадридской команды. В решающей встрече «Реал» встретится с победителем противостояния, где в Мадриде сыграют «Атлетико» и «Барселона». Первый матч завершился со счётом 4:4.

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