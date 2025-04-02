«Почему я попал в этот замес?» Акинфеев — о десятилетии без чемпионств с ЦСКА

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о длительном периоде армейцев без чемпионских титулов.

«Меня беспокоит не десять лет без чемпионств, меня беспокоит немножко другое. Не было стабильной команды, всё время приходили какие-то новые люди. Недавно был ковид, потом нас отстранили, а игроки получили возможность сами уезжать. И началась чехарда.

Иногда думаешь: «Почему я опять попал в этот замес какой-то?» Хотя, может быть, через этот замес надо пройти. До этого были классные времена, с ностальгией могу их вспоминать. Но я понимаю, что ничего идеального в жизни не бывает. Наверно, для чего-то всё это есть» – сказал Акинфеев в интервью на телеканале «Звезда».

Напомним, в последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне-2015/2016.

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 795 матчей, в которых пропустил 715 мячей. В 332 встречах футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.