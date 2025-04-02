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Хаби Алонсо прокомментировал сенсационный вылет «Байера» из Кубка страны за шаг до финала

Хаби Алонсо прокомментировал сенсационный вылет «Байера» из Кубка страны за шаг до финала
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о вылете своей команды из Кубка Германии — 2024/2025 после поражения в полуфинале турнира в матче с «Арминией» (1:2).

Кубок Германии . 1/2 финала
01 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
2 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Та – 17'     1:1 Вёрль – 20'     2:1 Гросер – 45+3'    

«Все испытывают разочарование. Поздравляю «Арминию», они действительно заслужили место в финале благодаря своей игре. Мы огорчены. В прошлом сезоне нам часто везло, а сегодня мы оказались на противоположной стороне. Игра была не на должном уровне, нам недоставало контроля как в командных действиях, так и в индивидуальной игре. Сегодня у нас ничего не получалось. Это был значимый вечер. У нас была возможность вновь вернуться в финал, но мы не смогли продемонстрировать свою истинную силу», — приводит слова Алонсо пресс-служба Бундеслиги.

Таким образом, «Арминия» вышла в финал Кубка Германии, в то время как «Байер», действующий чемпион турнира, завершил своё участие в соревнованиях. Второй полуфинальный матч пройдёт в среду, 2 апреля. В нём сойдутся «Штутгарт» и «РБ Лейпциг».

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