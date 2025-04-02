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Матвей Сафонов сравнил соперника «ПСЖ» в полуфинале Кубка Франции с командой уровня РПЛ

Матвей Сафонов сравнил соперника «ПСЖ» в полуфинале Кубка Франции с командой уровня РПЛ
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы парижского клуба в полуфинальном матче Кубка Франции с «Дюнкерком» (4:2).

Кубок Франции . 1/2 финала
01 апреля 2025, вторник. 22:10 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Сассо – 7'     2:0 Аль-Саад – 27'     2:1 Дембеле – 45'     2:2 Маркиньос – 48'     2:3 Дуэ – 62'     2:4 Дембеле – 90+3'    

«Классическая игра: два удара — два гола, и потом героическое возвращение команды. Никто не ожидал легкого матча… В принципе, он таким и получился.

Команда [соперника] немножко села в оборону, что вообще не свойственно французским командам. И я немножко вспомнил РПЛ, потому что регулярно приходилось играть против команд, которые садятся в штрафную и играют только на контратаках. Успел поностальгировать во время игры немножечко. Всех с победой», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Отметим, что «Дюнкерк» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Франции.

Напомним, в летнее трансферное окно Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. В этом сезоне россиянин провёл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых шесть раз оставлял ворота «сухими». Кроме того, Матвей пропустил десять голов.

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Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском:

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