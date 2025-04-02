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Винисиус Жуниор — абсолютный рекордсмен «Реала» по ассистам в истории Кубка Испании

Винисиус Жуниор — абсолютный рекордсмен «Реала» по ассистам в истории Кубка Испании
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Бразильский крайний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, отметившийся двумя результативными передачами в ответном полуфинальном матче Кубка Испании — 2024/2025 с «Реалом Сосьедад» (4:4 д.вр.), стал абсолютным рекордсменом клуба по голевым передачам.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 4
ДВ
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16'     1:1 Эндрик – 30'     1:2 Алаба – 72'     1:3 Оярсабаль – 80'     2:3 Беллингем – 82'     3:3 Тчуамени – 86'     3:4 Оярсабаль – 90+3'     4:4 Рюдигер – 115'    

В активе 24-летнего бразильца уже 12 голевых передач в 25 матчах Кубка Испании. Это первый результат в истории «сливочных» и третий — в истории турнира. Рекордсменом соревнований является аргентинский экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого 27 результативных передач. На втором месте с 15-ю ассистами располагается партнёр Месси по «Барселоне» и «Интер Майами» — Жорди Альба.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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