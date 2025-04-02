Винисиус Жуниор — абсолютный рекордсмен «Реала» по ассистам в истории Кубка Испании

Бразильский крайний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, отметившийся двумя результативными передачами в ответном полуфинальном матче Кубка Испании — 2024/2025 с «Реалом Сосьедад» (4:4 д.вр.), стал абсолютным рекордсменом клуба по голевым передачам.
В активе 24-летнего бразильца уже 12 голевых передач в 25 матчах Кубка Испании. Это первый результат в истории «сливочных» и третий — в истории турнира. Рекордсменом соревнований является аргентинский экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого 27 результативных передач. На втором месте с 15-ю ассистами располагается партнёр Месси по «Барселоне» и «Интер Майами» — Жорди Альба.
В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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