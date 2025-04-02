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Защитник «Акрона» Фернандес: тренер сборной Боливии попросил у меня футболку Дзюбы

Защитник «Акрона» Фернандес: тренер сборной Боливии попросил у меня футболку Дзюбы
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Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес оценил шансы национальной команды на участие в ЧМ-2026 и рассказал об интересе её тренерского штаба к нападающему Артёму Дзюбе.

— Сборная Боливии впервые за долгое время может выйти на чемпионат мира. Мечта осуществится?
— Считаю, что у нас есть шансы выйти на чемпионат мира. Если нам удастся это сделать, то это изменит жизнь многих футболистов. Ведь мы войдём в историю.

Для меня важно, что, несмотря на отъезд в Россию, я остался в сборной. Тренерский штаб смотрит наши матчи. Один тренер даже попросил меня привезти футболку Артёма Дзюбы. Он его большой поклонник! — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сборная Боливии набрала 14 очков в 14 матчах и занимает восьмое место в южноамериканском отборочном турнире к ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. За четыре тура до завершения квалификации боливийцы отстают на одно очко от седьмого места, позволяющего сыграть в межконтинентальных стыках, и на шесть очков — от дающей прямую путёвку на ЧМ шестой строчки.

В предыдущий раз сборная Боливии выступала на чемпионате мира в 1994 году, когда турнир также проводился в США.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

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